O governo do Irã anunciou nesta quarta-feira, 25, sanções contra mais de 30 indivíduos e entidades da Europa, e qualificou a medida como uma resposta a recentes sanções europeias contra funcionários ligados à repressão de protestos nacionais no país persa. Entre os alvos estão o procurador-geral do Reino Unido e o chefe de gabinete do Exército nesse país, vários parlamentares e oficiais das Forças Armadas europeus.

Também foi alvo da sanção o intelectual francês Bernard-Henri Levy e três membros da revista satírica francesa Charlie Hebdo, que recentemente publicou cartuns com críticas aos clérigos no comando do Irã. As sanções impedem viagens ao Irã e permitem que autoridades bloqueiem contas bancárias e confisquem propriedades no Irã. É improvável que os alvos tenham esses ativos no país, portanto a medida é vista como em grande medida simbólica.