O presidente do Equador, Guillermo Lasso, anunciou no fim da tarde do sábado, 1º de abril, a autorização para o porte e uso de armas de uso civil para defesa pessoal. Além disso, decretou estado de exceção em Guayaquil e seus arredores, no momento em que a cidade costeira enfrenta uma onda de delinquência, em um esforço oficial que inclui toque de recolher a partir da 1 hora da madrugada.

Lasso realizou mensagem televisionada, na qual também autorizou o uso de sprays de pimenta para defesa pessoal.

As medidas, segundo ele, são parte de uma “cruzada” pela segurança. Elas foram adotadas um dia após em Guayaquil um homem ter explosivos colados em seu corpo durante várias horas, até que a polícia conseguiu retirá-los e desativá-los.

Guayaquil encerrou o trimestre com 555 homicídios intencionais, segundo o governo. Lasso disse ter reforçado o pessoal policial com 130 veículos reabilitados e 400 novos agentes. Fonte: Associated Press.