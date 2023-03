O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que é preciso repensar as instituições internacionais democraticamente e coletivamente para que possam encarar os grandes desafios de hoje, como as mudanças climáticas. Durante o evento Summit for Democracy, promovido pelo governo americano, Macron disse que esse trabalho tem sido feito pela secretaria geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

“Estamos vivendo um decrescimento em nossas sociedades, com o interesse de empresas privadas atrapalhando o caminho”, falou. “As instituições devem passar por reformas, mas as democracias devem permanecer fundamentalmente sólidas e se adaptar às mudanças”, defendeu.