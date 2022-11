Reprodução/Instagram

O ex-astronauta e senador democrata Mark Kelly conquistou a reeleição no Estado do Arizona, nos Estados Unidos, derrotando o republicano Blake Masters e deixando os Democratas a uma vitória de obter o controle da Casa pelos próximos dois anos do governo de Joe Biden. Com o voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris, os democratas podem manter o controle do Senado vencendo a corrida em Nevada, onde o resultado ainda estava indefinido na sexta-feira, ou o segundo turno do mês que vem na Geórgia.

Os republicanos agora precisam vencer as duas corridas para obter a maioria.

Durante o período de campanha, Kelly e outros democratas fizeram incursões no Arizona, que já foi governado pelo Partido Republicano.

A vitória de Kelly sugere que o sucesso democrata no Estado não foi um ponto fora da curva durante a presidência de Donald Trump.