O ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, se reuniram hoje às margens do encontro ministerial do G20, que ocorre em Nova Délhi, na Índia.

Segundo informou o governo americano em nota, Blinken agradeceu Vieira pelo apoio à resolução da ONU para retirada de tropas russas da Ucrânia e reafirmou que o Brasil contará com o apoio do Estados Unidos quando assumir a presidência do grupo, em 2024. O secretário americano ainda reiterou o compromisso dos Estados Unidos de aumentar o comércio e os investimentos bilaterais com o Brasil. O documento ainda afirma que ambos concordaram que “o apoio dos EUA à agenda brasileira de clima e desmatamento é essencial”.