Depois de perder a cidade de Kherson para as forças da Ucrânia em novembro, a Rússia busca vitórias no campo de batalha e apertou a luta pela cidade de Bakhmut, considerada essencial para os objetivos de Moscou em ocupar todo o Donbas. Mas em uma pequena cidade vizinha, Soledar, o uso dos letais mercenários do Grupo Wagner tem provocado um nível de devastação e mortes que afeta até as forças russas, segundo relatórios das forças ucranianas e da inteligência britânica.

“Está tudo completamente destruído. Quase não há mais vida”, disse o presidente ucraniano Volodmir Zelenski na segunda-feira, 9, sobre a cena em torno de Bakhmut e da cidade vizinha de Soledar, na província de Donetsk. “Toda a terra perto de Soledar está coberta de cadáveres dos ocupantes e cicatrizes dos ataques. É assim que a loucura se parece.”

A pequena cidade de mineração de sal no leste da Ucrânia se tornou um ponto focal de combates ferozes nos últimos dias. Muitos se perguntam como uma pequena cidade com uma população pré-guerra de 10.000 pessoas se tornou um foco tão grande. Em seu discurso noturno, o presidente Zelenski questionou: “O que a Rússia queria ganhar lá?”

Em Bakhmut, o Grupo Wagner, a empresa privada de contratação militar que recrutou prisioneiros para suas fileiras, tornou-se a principal força liderando a ofensiva para a Rússia, e os combates tornaram-se mais sangrentos.

As forças russas e o Grupo Wagner provavelmente estão agora no controle da maior parte de Soledar após intensos combates nos últimos quatro dias, disse o Ministério da Defesa do Reino Unido em sua atualização diária de inteligência nesta terça-feira, 10.

A captura da cidade, que fica a cerca de dez quilômetros ao norte da cidade de Bakhmut, provavelmente faz parte de “um esforço para envolver Bakhmut pelo norte e interromper as linhas de comunicação ucranianas”, disse a atualização.

Zelenski disse que a luta em Soledar foi “extremamente difícil” para as forças ucranianas, mas que sua resiliência “ganhou mais tempo e mais poder para a Ucrânia”. O líder ucraniano também disse que milhares de combatentes do lado da Rússia foram mortos lá.

A vice-ministra da defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, disse que a Rússia lançou um grande número de ataques na luta pela cidade. “O inimigo está avançando literalmente sobre os corpos de seus próprios soldados e está usando massivamente artilharia, lançadores de foguetes e morteiros, atingindo suas próprias tropas”, disse ela.

Um porta-voz do grupo oriental do exército ucraniano, Serhi Cherevati, disse em rede nacional nesta terça que a artilharia russa atingiu Soledar 86 vezes no último dia. Ele disse que a situação era muito desafiadora.

As táticas empregadas pelo Grupo Wagner resultaram em um grande número de baixas. Nos últimos dias, repórteres do The New York Times incorporados a uma equipe de drones ucranianos na linha de frente viram os corpos de combatentes russos espalhados em campo aberto na área ao redor de Bakhmut. Imagens e vídeos nas redes sociais ucranianas nos últimos dias também parecem ter vindo dessas missões de reconhecimento aéreo e mostram cenas semelhantes.

Acredita-se que Yevgeny Prigozhin, um fornecedor e empresário que agora lidera o Wagner Group e é um colaborador próximo do presidente da Rússia, Vladimir Putin, deseja uma vitória em Bakhmut para fortalecer sua própria posição política em casa. O Instituto para o Estudo da Guerra, um grupo de pesquisa com sede em Washington, observou em uma análise na segunda-feira que Prigozhin “continua a usar relatórios de sucesso do Grupo Wagner em Soledar para reforçar a reputação do Grupo Wagner como uma força de combate eficaz”.

Prigozhin enfatizou que o grupo é a única força russa lutando em Soledar, embora oficiais ucranianos e militares russos digam que Wagner não é o único grupo lutando pela cidade em nome de Moscou.

Em uma declaração na terça-feira, Prigozhin confirmou a presença de seus mercenários no front, dizendo que as forças ucranianas estavam travando uma forte luta por Soledar e por Bakhmut.

Uma autoridade ocidental, falando sob condição de anonimato, disse que o Grupo Wagner “passou de um nicho secundário da guerra da Rússia para um componente importante do conflito”, acrescentando que suas forças agora representam até um quarto dos combatentes russos.

Uma característica excepcional dos combates perto de Bakhmut é que parte deles ocorreu em torno de entradas para túneis de minas de sal abandonadas que se estendem por cerca de 200 quilômetros, observou o relatório da inteligência britânica. “Ambos os lados provavelmente estão preocupados que (os túneis) possam ser usados para infiltração atrás de suas linhas”, afirmou.

Algumas mensagens ucranianas sobre a batalha por Soledar pareciam sugerir que perder o controle da cidade para as forças russas não seria um grande revés. Zelenski enfatizou a importância do objetivo mais amplo de suas forças de retomar a região leste de Donbas. “O resultado desta difícil e longa batalha será a libertação de todo o nosso Donbas”, disse ele em seu discurso noturno.

A batalha maior é a luta por Bakhmut. Para a Rússia, capturá-la seria o sucesso mais significativo em meses.

Várias cidades da linha de frente nas províncias de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, testemunharam combates intensos nos últimos meses. Juntas, as províncias formam o Donbas, uma ampla região industrial na fronteira com a Rússia que Putin identificou como um foco desde o início da guerra e onde os separatistas apoiados por Moscou lutam desde 2014.

A ofensiva da Rússia capturou quase toda Luhansk durante o verão. Donetsk escapou do mesmo destino, e os militares russos subsequentemente despejaram mão de obra e recursos em torno de Bakhmut.

A tomada de Bakhmut interromperia as linhas de abastecimento da Ucrânia e abriria uma rota para as forças russas avançarem em direção a Kramatorsk e Sloviansk, importantes redutos ucranianos em Donetsk.

Como Mariupol e outras cidades contestadas, Bakhmut suportou um longo cerco sem água e energia mesmo antes de Moscou lançar ataques maciços para interromper os serviços públicos em toda a Ucrânia.

Kirilenko, o governador da região de Donetsk, estimou há mais de dois meses que 90% da população pré-guerra de mais de 70.000 habitantes de Bakhmut havia fugido desde que Moscou se concentrou em tomar todo o Donbas.

O gabinete presidencial da Ucrânia disse que pelo menos quatro civis foram mortos e outros 30 ficaram feridos em bombardeios russos entre esta segunda e terça-feira.

