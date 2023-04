O ministro das Relações Exteriores japonês, Yoshimasa Hayashi, protestou durante um encontro neste domingo, 2, com seu homólogo chinês, Qin Gang, contra a detenção de um cidadão japonês em Pequim e expressou sua “forte preocupação” com o aumento na atividade militar chinesa perto de Taiwan e do Japão.

Hayashi está em uma visita de dois dias à China. Trata-se do primeiro diplomata japonês a visitar o país em mais de três anos, em momento de aumento nas tensões bilaterais.

Ele exigiu a libertação do funcionário da empresa farmacêutica Astellas Pharma, detido em Pequim no mês passado sob acusação de espionagem.

Nenhum dos países deu mais detalhes sobre o homem nem sobre as acusações.

Os dois ministros ainda concordaram em cooperar para obter uma “relação estável e construtiva”, como concordaram seus líderes em novembro, lembrou Hayashi. Fonte: Associated Press.