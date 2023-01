O presidente-executivo da farmacêutica Moderna, Stephane Bancel, está em negociações com a China para fornecer vacinas contra a covid-19 ao país. Atualmente, a nação está enfrentando um surto violento da doença com o fim da política ultra-rígida covid-zero.

Até então, Pequim insistiu em usar apenas vacinas fabricadas localmente.

Japão

O governo do Japão deve decidir se reduzirá a covid à categoria menos grave de doenças infecciosas, mesma categoria que está a gripe sazonal. A ação mudaria a forma como o país lida com o vírus e as diretrizes de quarentena.

Reino Unido

O sistema de saúde da Grã-Bretanha está enfrentando uma pressão crescente devido ao aumento de pacientes com gripe e covid. No início de dezembro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que a temporada de gripe começou cedo na Europa.

Desde então, o Reino Unido sofre com atrasos “mortais” nas ambulâncias e longos tempos de espera nos serviços de emergência.