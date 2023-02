A Moldávia disse que um míssil da Rússia entrou em seu espaço aéreo a caminho de um alvo na Ucrânia durante a última onda de ataques russos, aumentando o risco da guerra se espalhar enquanto o Kremlin apresenta seus planos para marcar o primeiro aniversário da invasão.

O comandante-chefe das forças armadas da Ucrânia, Valeriy Zaluzhny, disse que dois mísseis foram lançados do Mar Negro hoje e atravessaram a fronteira com a Moldávia e sobre a Romênia – um membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) – antes de reentrar o espaço aéreo ucraniano. Tanto a Moldávia quanto a Romênia disseram que um míssil foi detectado e que passou apenas sobre a Moldávia, que o condenou como uma violação de seu espaço aéreo.

O Ministério da Defesa da Romênia disse que provavelmente foi um míssil de cruzeiro lançado de um navio de guerra russo perto da Península da Crimeia, e em seu ponto mais próximo passou cerca de 22 milhas ao nordeste do espaço aéreo romeno.

Durante a noite, a Rússia lançou o que o porta-voz da Força Aérea da Ucrânia, Yuri Ihnat, descreveu como a maior barragem de mísseis S-300 até o momento contra alvos nas regiões de Kharkiv e Zaporizhzhia. Os mísseis foram lançados das proximidades de Belgorod, na Rússia, e ocuparam partes de Zaporizhzhia, disse Ihnat.

O secretário do conselho da cidade de Zaporizhzhia, Anatoliy Kurtiev, disse que houve 17 ataques no local, descrevendo-o como a maior barragem desde o início da invasão. Instalações energéticas e industriais foram atingidas, disse ele.

A Ukrenergo, operadora do sistema de transmissão de eletricidade da Ucrânia, disse que várias instalações de infraestrutura de alta tensão no leste, oeste e sul do país foram atingidas, causando quedas de energia em algumas regiões.