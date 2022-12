Três pessoas morreram e ao menos dezessete ficaram feridas em uma praia da cidade sul-africana de Durban, no leste da África do Sul, após o impacto de uma onda gigante, conforme relatado pelas autoridades municipais no sábado, 17.

O fenômeno ocorreu em North Beach, na Baía de Plenty, uma das mais badaladas da cidade turística, onde a inesperada onda arrastou dezenas de banhistas para o mar.

“Foi preciso uma equipe de 35 salva-vidas para realizar um esforço de resgate em massa e outra equipe de paramédicos para atender mais de cem pessoas envolvidas no incidente”, disse Msawakhe Mayisel, porta-voz da área metropolitana de eThekwini, que inclui a cidade de Durban.

“Apesar dos melhores esforços da equipe de resposta da emergência, três pessoas perderam a vida e outras foram transferidas para hospitais da região. O município lamentou a tragédia e enviou suas condolências às famílias dos falecidos”, acrescentou o porta-voz.

Durban, a terceira maior cidade da África do Sul, foi reabrindo gradativamente suas praias após o fechamento imposto em razão de altos níveis de bactérias Escherichia coli presentes na rede de esgotos, bastante danificada pelas devastadores enchentes que ocorreram em abril deste ano.

As cheias, que obrigaram o governo sul-africano a declarar estado de calamidade nacional, causaram mais de 400 mortes e afetou cerca de 40 mil pessoas.

(Com agências internacionais)