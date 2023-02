A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou uma resolução exigindo que a Rússia encerre as hostilidades na Ucrânia e retire suas forças, na véspera do primeiro aniversário da invasão. O Brasil votou a favor e, segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, sugeriu a criação de um espaço para negociação da paz entre ambos os países.

A resolução, elaborada pela Ucrânia em consulta com seus aliados, foi aprovada por 141 votos a 7, com 32 abstenções. Os países que votaram contra a resolução foram: Belarus, Nicarágua, Rússia, Síria, Coreia do Norte, Eritreia e Mali.

As resoluções da Assembleia Geral não são juridicamente vinculativas, ao contrário das resoluções do Conselho de Segurança, mas servem como um barômetro da opinião mundial.

Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Galuzin, anunciou que o país está estudando as propostas de paz do Brasil, mas também considera a evolução da situação no terreno ucraniano.

*Com informações da Associated Press