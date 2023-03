Humza Yousaf foi confirmado como primeiro-ministro da Escócia nesta terça-feira, 28, tornando-se o primeiro muçulmano a ser líder nacional de uma democracia ocidental. Os legisladores do Parlamento escocês confirmaram Yousaf, de 37 anos, um dia depois de ele ter sido eleito líder do Partido Nacional Escocês (SNP, na sigla em inglês).

Ele ingressou no SNP pró-independência em 2005, inspirado em parte pela oposição do seu então líder Alex Salmond à invasão do Iraque liderada pelos Estados Unidos, à qual o Reino Unido havia se juntado.

Yousaf disse que sentiu que a independência do Reino Unido era a única maneira de garantir que a Escócia não se envolvesse em outra guerra ilegal.

Eleito para o Parlamento escocês em 2011, ele ocupou vários cargos no governo, mais recentemente na área de saúde. Fonte: AP