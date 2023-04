Os vazamentos online de dezenas de documentos americanos altamente confidenciais sobre a guerra na Ucrânia representam um risco “muito sério” para a segurança nacional, e os líderes estão tomando medidas rápidas para mitigar os danos, disse um porta-voz do Pentágono nesta segunda-feira, 10.

O assistente do secretário de Defesa para Assuntos Públicos dos Estados Unidos, Chris Meagher, afirmou a repórteres que o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, ficou sabendo, na quinta-feira, que foi vazada uma série de slides de briefing sigilosos detalhando os esforços militares dos EUA na guerra da Ucrânia e de inteligência envolvendo outras nações.

Desde então, afirmou, Austin procurou aliados, realizou reuniões diárias para avaliar os danos e montou um grupo para avaliar o escopo das informações perdidas e revisar quem tem acesso a esses briefings. O departamento está analisando de perto “como esse tipo de informação é distribuído e para quem”, disse Meagher, mas não quis responder se medidas já foram tomadas para aumentar o controle sobre quem pode acessá-las.

No Departamento de Estado, o porta-voz Vedant Patel disse a repórteres que as autoridades dos EUA “estão se envolvendo com aliados e parceiros de alto nível sobre o assunto, inclusive para tranquilizá-los de nosso compromisso de proteger a inteligência e a fidelidade de garantir nossas parcerias”.