Foto: Reprodução/RPC

Quem diria que um prato inovador poderia causar tamanho acidente. Em Madri, na Espanha, uma pizza flambada provocou um incêndio na noite desta sexta-feira, 21 de abril. O fogo foi em um restaurante da cidade, que deixou dois mortos e doze feridos. Seis em estado grave.

Duas pessoas que foram atendidas pelos serviços de emergência Samur em Madri morreram, segundo Montse Marcos, supervisora dessa instituição.

Doze pessoas ficaram feridas pelas chamas e pela quantidade de fumaça provocada pelo incêndio que se alastrou rapidamente pelo restaurante italiano em uma zona a Oeste da capital espanhola, disse o prefeito de Madri, José Luis Martinez Almeida.

Seis pessoas seguem internadas em razão da gravidades dos ferimentos.

As causas do incêndio apontam que as chamas começaram com uma pizza flambada, que teria incendiado a decoração do local – algumas flores de plástico que enfeitavam o teto e as colunas do restaurante, disse Martinez Almeida.

“Um dos empregados ia dar o toque final a um prato com um maçariço para flambá-lo, tinha o prato em chamas em uma das mãos e o maçarico na outra, passou perto de uma coluna com plantas e em questão de segundos queimou tudo”, disse uma cliente, Ruth, ao jornal espanhol El País.

No momento do acidente havia 30 pessoas no restaurante. Os mortos são um trabalhador local e uma cliente, conforme relato do prefeito.

A Polícia Nacional abriu uma investigação para apurar os fatos.