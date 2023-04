A polícia israelense matou neste sábado, dia 1º, a tiros um homem árabe no complexo da Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém Oriental, em circunstâncias ainda não esclarecidas. A morte pode elevar as tensões com os árabes durante o mês sagrado do Ramadã. Confrontos no local em 2021 contribuíram para o início de uma guerra de 11 dias entre Israel e o Hamas em Gaza. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.