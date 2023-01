O primeiro-ministro da Polônia, Mateusz Morawiecki, disse nesta segunda-feira (23) que seu país irá pedir permissão à Alemanha para enviar tanques Leopard à Ucrânia.

Morawiecki não especificou quando o pedido será feito, mas afirmou que a Polônia está negociando uma coalizão de nações dispostas a enviar os tanques.

Mesmo que a Alemanha negue o pedido, o governo polonês tomará sua própria decisão, acrescentou o premiê, sem dar detalhes.

“Vamos pedir permissão (à Alemanha), mas essa é uma questão secundária”, disse Morawiecki. “Mesmo que, eventualmente, não obtenhamos a permissão, nós – dentro dessa pequena coalizão – mesmo que a Alemanha não esteja nessa coalizão, entregaremos nossos tanques, juntamente com os outros, para a Ucrânia.”

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse ao canal de televisão francês LCI, no domingo (22), que a Polônia ainda não havia pedido formalmente o aval de Berlim para compartilhar alguns de seus tanques Leopard de fabricação alemã, mas acrescentou que “se nos pedissem, não faríamos objeção”.

Segundo Morawiecki, a Alemanha tem mais de 350 tanques Leopard em uso e cerca de 200 armazenados.

O governo ucraniano diz que os tanques, especialmente os Leopard, são vitais para que suas tropas prevaleçam nos combates com as forças russas, na guerra que teve início em fevereiro do ano passado. Fonte: Associated Press.