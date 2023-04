O governo da Polônia disse neste sábado que decidiu proibir temporariamente a importação de grãos e outros alimentos da Ucrânia, na tentativa de acalmar a crescente raiva dos agricultores poloneses, que dizem estar perdendo grandes quantias de dinheiro com o excesso de grãos ucranianos no mercado.

O líder do partido governista, Jaroslaw Kaczynski, disse em uma convenção do partido no leste da Polônia que o campo polonês está enfrentando um “momento de crise” e que, embora a Polônia apoie a Ucrânia, foi forçada a agir para proteger seus agricultores.

O governo anunciou que a proibição deve durar até 30 de junho. O regulamento também inclui a proibição de importação de açúcar, ovos, carne, leite e outros laticínios, frutas e vegetais.

Agricultores de países vizinhos também reclamaram do excesso de grãos ucranianos no mercado. (