Durante a Conferência de Segurança em Munique, na Alemanha, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, indicou é necessário que ele e seus aliados acelerem acordos e decisões para conseguir limitar a potência da Rússia. Em participação via videoconferência, o presidente ucraniano também afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, não deve parar na Ucrânia, podendo também invadir outros países, alertando para a necessidade do apoio contra Moscou. Em discurso, Zelenski também se mostrou otimista com a vitória de seu país, criticando Putin pelos ataques feitos contra civis.