O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, disse nesta segunda-feira, 16, que os esforços de sua nação para a neutralidade do carbono até 2050 dependerão em parte do retorno à energia nuclear, embora seu antecessor tenha tentado se afastar desse tipo de energia.

Os comentários de Yoon em uma cúpula nos Emirados Árabes Unidos, feitos na frente do líder do país, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, serviram para enfatizar o compromisso de Seul com a energia nuclear, enquanto trabalha para concluir a primeira usina atômica da Península Arábica. Isso pode colocar a Coreia do Sul na fila para contratos de manutenção lucrativos e projetos futuros nos Emirados Árabes Unidos.

“Se nossos dois países unirem esforços no desenvolvimento de energia limpa, não apenas aumentará a segurança energética de nossos dois países, mas também contribuirá para a estabilidade do mercado global de energia”, acrescentou Yoon.

O antecessor de Yoon, o presidente Moon Jae-in, tentou afastar a Coreia do Sul da energia nuclear em meio a escândalos de segurança e corrupção e ao desastre nuclear de Fukushima em 2011 no Japão. Mas o foco global renovado nas mudanças climáticas – e o aumento nos preços dos combustíveis fósseis após os bloqueios da pandemia de coronavírus e a guerra da Rússia na Ucrânia – levaram alguns países a reconsiderar a energia nuclear. Fonte: Associated Press.