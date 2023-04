A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, condenou os movimentos militares da China no estreito de Taiwan, afirmando que o país não demonstrou um comportamento “responsável” de uma grande nação asiática.

Os exercícios militares em grande escala de três dias da China, que finalizaram na segunda-feira, foram uma retaliação do país pelo encontro entre a presidente da ilha autogovernada e o presidente da Câmara dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, na Califórnia na semana passada.

“Como presidente, eu represento nosso país no mundo, seja em uma visita a países aliados ou interagindo com nossos amigos internacionais “, disse Tsai, em comunicado. “Mas a China usou isso como pretexto para iniciar exercícios militares, criando instabilidade no Estreito de Taiwan e na região.”

A China vê essas reuniões como um incentivo aos eleitores e políticos taiwaneses que apoiam a independência formal da ilha, um passo que o Partido Comunista da China diz que isso levaria à guerra. Fonte: Associated Press.