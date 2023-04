O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, suspendeu agenda na Península do Iucatã nesse domingo (23), após informar que testou positivo para o coronavírus. O presidente escreveu nas redes sociais que seu quadro não é grave. López Obrador, de 69 anos, tem um histórico de problemas no coração e disse que iria cumprir isolamento por alguns dias na Cidade do México. Ele adoeceu por covid-19 outras duas vezes, no início de 2021 e em janeiro de 2022. Fonte: Associated Press.