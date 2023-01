Dezoito pessoas, entre elas o ministro do Interior da Ucrânia e outros altos funcionários do ministério, morreram nesta quarta-feira, 18, quando um helicóptero caiu nos arredores de Kiev, na cidade de Brovari, disse o chefe da polícia nacional. O helicóptero caiu perto de uma creche na cidade de Brovari, na periferia leste da capital. Duas crianças estavam entre os mortos e 15 estavam no hospital, disseram as autoridades ucranianas. Ao menos outras 14 pessoas ficaram feridas. A queda ocorreu na área de uma creche.

Entre as vítimas estão o ministro do Interior, Denis Monastirski, 42, seu vice-ministro do Interior, Yevhen Yenin, e o secretário de Estado do Ministério de Assuntos Internos, Yurii Lubkovich.

Um vídeo publicado no perfil do Twitter do assessor do ministro de Assuntos Internos da Ucrânia, Anton Gerashchenko, mostra o local do acidente. E possível ver as chamas e muita fumaça na região da queda.

A causa da queda do helicóptero ainda não foi esclarecida. Não se sabe se foi acidente ou um ataque russo. Não houve nenhum comentário imediato da Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro passado.

O ministro Denis Monastirski, responsável pela polícia e segurança dentro da Ucrânia, é o oficial ucraniano mais graduado a morrer desde o início da guerra. O chefe da polícia nacional, Ihor Klymenko, disse que Monastyrski foi morto junto com seu vice e outros altos funcionários do ministério. “Havia crianças e funcionários na creche no momento desta tragédia. Todos já foram evacuados. Há vítimas”, escreveu o governador da região de Kiev, Oleksiy Kuleba, no Telegram.

Jornalistas que foram ao local viram vários cadáveres envoltos em cobertores de alumínio em um pátio perto do prédio danificado pelo acidente. “Estamos obtendo informações sobre as vítimas e as circunstâncias”, escreveu o vice-chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, Kyrylo Tymoshenko, no Telegram. (Com agências internacionais).