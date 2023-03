O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse que acredita que não há nenhum motivo para que a entrada da Finlândia e da Suécia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não seja assegurada até a realização do encontro de 2023, no verão do hemisfério norte. Ele afirmou ainda que vão continuam em contato próximo também com a Turquia.

“Vou encontrar o conselheiro de Segurança Nacional da Turquia amanhã em Washington e teremos a chance de falar sobre essa questão”, disse durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 13.