Na esteira da passagem de um ciclone-bomba pelos Estados Unidos, a Califórnia continua sendo castigada nesta terça-feira, 10, por uma série de tempestades que atinge a costa americana desde a semana passada, provocando a morte de ao menos 14 pessoas. Meteorologistas alertam que não há previsão de melhora entre hoje e amanhã, enquanto ruas ficam inundadas e milhares de pessoas são retiradas de suas casas em cidades com histórico de fortes deslizamentos de terra.

Desde domingo, quando a última onda de umidade, conhecida como rio atmosférico, varreu o Estado, partes dos condados de Ventura e Santa Bárbara, ao norte de Los Angeles, receberam mais de 40 centímetros de chuvas nesta terça, levando novos alertas de inundação. A tempestade também gerou alguns alertas de tornado e deve trazer neve pesada para a Sierra Nevada.

Após uma breve trégua, espera-se que outra tempestade atinja o Estado a partir de quarta-feira, aumentando os estragos e saturando ainda mais áreas já sob risco de inundações e deslizamentos. Mais de 34 milhões de pessoas, principalmente no sul e no centro da Califórnia, estavam sob alerta de enchentes nesta terça, informou o Serviço Nacional de Meteorologia.

As tempestades ameaçaram cidades costeiras e ribeirinhas e deixaram mais de 200.000 residências e empresas sem energia, de acordo com o site poweroutage.us, que rastreia relatórios de serviços públicos. O serviço meteorológico emitiu um alerta de inundação para toda a área da baía de São Francisco, juntamente com Sacramento Valley e Monterey Bay.

Áreas atingidas por incêndios florestais nos últimos anos enfrentaram a possibilidade de lama e detritos deslizarem de encostas desnudas que ainda não recuperaram totalmente sua camada protetora de vegetação.

Espera-se que a tempestade traga chuva suficiente para aumentar as inundações em curso e aumentar o risco de deslizamentos de terra, disseram os meteorologistas. Eles também alertaram que o sudoeste da Califórnia pode ter rajadas de vento de 97 quilômetros por hora no pico da tempestade, enquanto algumas áreas podem receber chuvas de 13 milímetros por hora.

O número de mortos pelas tempestades subiu de 12 para 14 na segunda-feira, depois que duas pessoas, incluindo um morador de rua, foram mortas por árvores que caíram, disseram autoridades estaduais. Esse número, porém, não inclui uma pessoa que morreu na segunda-feira por uma enchente enquanto tentava navegar por uma estrada submersa no condado de San Luis Obispo, ao norte de Santa Bárbara. No mesmo condado, um menino de 5 anos estava desaparecido depois que o veículo em que ele estava foi arrastado por uma enchente.

As autoridades rodoviárias estaduais da Califórnia disseram na noite de segunda-feira que partes das rodovias estaduais e americanas foram fechadas por causa de inundações, lama ou deslizamentos de rochas, neve pesada ou derrapagens de carros e acidentes de caminhões.

Retiradas

Ordens de retiradas foram emitidas no condado de Santa Cruz para cerca de 32.000 residentes que vivem perto de rios e riachos cheios de chuva. O rio San Lorenzo foi declarado em estágio de inundação e imagens de drones mostraram várias casas em meio a águas lamacentas, com as metades superiores dos automóveis aparecendo. Cerca de 209 quilômetros ao sul, mais de 10.000 pessoas receberam ordens de se retirar no condado de Santa Bárbara.

Toda a comunidade costeira de Montecito – lar do príncipe Harry, Oprah Winfrey e outras celebridades – recebeu ordens de fugir no quinto aniversário de um deslizamento de terra que matou 23 pessoas e destruiu mais de 100 casas.

A apresentadora Ellen DeGeneres compartilhou um vídeo no Instagram de si mesma em frente a um riacho perto de sua casa em Montecito, onde mora com sua esposa, a atriz Portia de Rossi. “Montecito está sob ordem de retirada. Estamos em um terreno mais alto, então eles nos pediram para nos abrigar no local. Por favor, fiquem todos seguros”, escreveu no Twitter.

O Serviço Nacional de Meteorologia alertou para um “desfile implacável de rios atmosféricos” – longas plumas de umidade que se estendem para o Pacífico e podem causar quantidades impressionantes de chuva e neve. A precipitação esperada para os próximos dias ocorre depois que tempestades na semana passada derrubaram a energia, inundaram ruas e atingiram o litoral.

O presidente Joe Biden emitiu uma declaração de emergência na segunda-feira para apoiar a resposta à tempestade e os esforços de socorro em mais de uma dúzia de condados.

A maior parte da Califórnia registrou totais de chuva nas últimas semanas até 600% acima dos valores médios, disseram os meteorologistas. A chuva, embora prejudicial e letal, trouxe algum alívio para a seca que persistiu em grandes porções do Oeste.

Quando a chuva começar a diminuir na noite de terça-feira, outro “enorme ciclone” se formando na costa atingirá áreas do norte da Califórnia ao norte ao longo da costa do noroeste do Pacífico, na quarta-feira, disse o Serviço Meteorológico. O total de chuvas nos próximos dias em muitas partes da Califórnia pode chegar a 17 centímetros adicionais.

