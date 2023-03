O parlamento da Turquia ratificou nesta quinta-feira o pedido da Finlândia para se juntar à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), eliminando o último obstáculo na adesão do país nórdico à aliança militar ocidental.

Todos os 276 legisladores presentes votaram a favor da candidatura da Finlândia, dias após o parlamento da Hungria também endossar a adesão de Helsinque. “Isso tornará toda a família da Otan mais forte e segura”, escreveu o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, no Twitter, ao saudar a ação da Turquia.

É necessária unanimidade total para admitir novos membros na aliança de 30 membros, e a Turquia e a Hungria foram os dois últimos países da Otan a ratificar a adesão da Finlândia.

A tentativa da Suécia de ingressar na aliança, entretanto, permanece suspensa enquanto enfrenta resistência turca e húngara.