O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, reiterou nesta segunda-feira, 17, a posição de seu país de que não se envolveria em nenhuma conversa de paz a menos que a Rússia se retirasse de todo o território ucraniano. A declaração foi feita em coletiva de imprensa em Bagdá, onde o ucraniano se encontrou com autoridades iraquianas e declinou as ofertas do país para a mediação de um acordo no momento.

O Kremlin quer que Kiev reconheça a soberania da Rússia sobre a Crimeia, que Moscou assumiu em 2014, e também reconheça a anexação de setembro das províncias ucranianas de Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia. A Ucrânia rejeitou essas exigências e insiste que não manterá negociações com a Rússia até que as tropas de Moscou se retirem de todos os territórios ocupados.

“Precisamos que a Rússia concorde com um fato muito simples de que deve parar a guerra e se retirar”, acrescentou Kuleba.