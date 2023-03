O líder da China, Xi Jinping, pressiona para concentrar ainda mais o controle do Partido Comunista. Ele e altos funcionários chineses concordaram nesta semana com planos de dar ao partido um comando mais direto em uma série de áreas que consideram críticas, incluindo segurança, finanças, tecnologia e cultura, enquanto diluem ainda mais o papel do governo na formulação de políticas, segundo pessoas familiarizadas com as discussões.

Espera-se que o Congresso Nacional do Povo aprove partes do plano durante sua sessão anual, que começa em Pequim neste domingo, 5. A legislatura chinesa também aprovará as nomeações do governo sênior, incluindo uma nova equipe econômica que já começou a tentar acelerar o crescimento da segunda maior economia do mundo. A nova equipe deve abordar as preocupações entre os líderes empresariais sobre o apoio do governo ao mercado imobiliário em queda e à indústria de tecnologia, que está sob pressão de uma repressão regulatória.

Li Qiang, a segunda autoridade do partido, pode se tornar o novo primeiro-ministro da China e já vem cortejando empresas privadas em uma tentativa de encorajar investimentos e restaurar a confiança. Espera-se que ele se junte a He Lifeng, um confidente de longa data de Xi e chefe da principal agência de planejamento econômico da China, que provavelmente assumirá o cargo de vice-primeiro-ministro supervisionando os sistemas econômico e financeiro do país.

A Comissão de Segurança Nacional, um órgão de definição de políticas estabelecido em 2013 para coordenar o aparato militar e policial da China, pode ser reestruturado para fortalecer a supervisão do partido sobre assuntos de segurança, disseram algumas das pessoas. Agências que lidam com áreas às vezes inquietas na periferia da China – o Escritório de Assuntos de Hong Kong e Macau e a Comissão Nacional de Assuntos Étnicos – provavelmente serão transformadas em unidades que se reportam diretamente ao partido no poder. O Ministério da Ciência e Tecnologia, encarregado de acelerar o avanço da China em tecnologias essenciais diante da pressão e obstrução dos EUA, pode enfrentar uma reestruturação semelhante.

Um assunto amplamente cerimonial, a assembleia legislativa é projetada para buscar unidade e harmonia em uma das nações mais populosas do mundo. Também oferece a Xi uma oportunidade de enfatizar sua preeminência depois que ele reivindicou um terceiro mandato como chefe do partido, que quebrou as normas, no ano passado. Os planos de reestruturação de Xi refletem a crença de que a China precisa construir um sistema de governança mais centralizado para lidar com os desafios internos e externos. Até agora, os detalhes exatos do plano e seu cronograma não foram informados.