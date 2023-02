Reprodução

O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo vai promover um Mutirão de Empregos com algumas vagas exclusivas para pessoas com deficiência. O evento será nesta quarta-feira (15/2), das 8h30 às 16h30, na sede do Pequeno Cotolengo (Rua José Gonçalves Júnior, 140, Campo Comprido).

Para participar do Mutirão de Empregos é preciso ter no mínimo 18 anos, levar um documento original com foto, Carteira de Trabalho, currículo e atestado ou laudo médico.

As vagas disponíveis são para áreas administrativas, técnicas e operacionais. Para participar não há necessidade de cadastro prévio, basta comparecer ao local na quarta-feira.

O Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Curitiba vai dar suporte e apoio ao Mutirão de Empregos com a possibilidade de consulta às vagas para pessoas com deficiência ofertadas pelo Sine (Sistema Nacional de Empregos), que estão sob a gestão da FAS (Fundação de Ação Social).

Também haverá interpretação de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para as pessoas surdas que forem ao Mutirão de Empregos do Pequeno Cotolengo. O serviço será feito pela Central de Libras do Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Instituição

O Pequeno Cotolengo acolhe pessoas com deficiências múltiplas (físicas e intelectuais) de todas as idades e de qualquer região do Paraná, que foram abandonadas por suas famílias, sofreram maus tratos ou viviam em situação de risco. São cerca de 230 assistidos que recebem na instituição acolhimento, educação e saúde

Serviço: Mutirão de Empregos do Pequeno Cotolengo

Quando: quarta-feira (15/2)

Horário: das 8h30 às 16h30

Local: Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo (Rua José Gonçalves Júnior, 140, Campo Comprido)

Documentos necessários: carteira de trabalho, documento original com foto, currículo, atestado ou laudo médico.