Coleta de lixo na ilha do mel. Foto: Ari Dias/AEN

Um mutirão organizado pelo Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), recolheu quase uma tonelada de lixo marinho da Ilha do Mel, um dos mais emblemáticos pontos turísticos do Paraná.



A ação ocorreu na terça-feira (17) e quarta-feira (18) e contou com o apoio da ONG Eco Local Brasil, especializada no descarte indevido de resíduos plásticos no meio ambiente, e da Marinha do Brasil.



O time de 25 voluntários encontrou de tudo na Ilha, de chinelos usados passando por isqueiros, capacetes e até cadeiras plásticas.