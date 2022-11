Integrante do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Robert Holzmann afirmou que “não há razão convincente para pessimismo sobre desenvolvimento global”, apesar do cenário desfavorável. Holzmann discursou durante a Conferência Europeia de Integração Econômica de 2022, falando sobre os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia sobre a União Europeia.

“Por mais que pareça impossível hoje, ainda é possível e necessário para o Ocidente e uma nova Rússia encontrarem uma maneira de coexistir pacificamente, enquanto asseguram as necessidades de ambos Rússia e Ucrânia”, defende. “Uma nova era de cooperação econômica pode novamente liberar um dividendo de paz para a economia global.”

Mesmo com uma perspectiva otimista de longo prazo, Holzmann aponta que o inverno deve ser um período difícil para a Europa. A economia deve sofrer as consequências da guerra, alavancando pressões inflacionárias. “A atividade econômica provavelmente estagnará no inverno, à medida que as interrupções no fornecimento de gás e o aumento dos preços da energia estão aumentando”, explica.

Holzmann ainda prevê que as sanções impostas pela UE à Rússia devem ter maior efeito a partir de 2023, quando o país deve sentir principalmente o embargo sobre produtos tecnológicos. “O PIB russo deve contrair para 3,5% neste ano e um valor similar no próximo”, observa o especialista e ainda acrescenta que, em médio prazo, a Rússia também deve sentir a falta de mão de obra, com milhares de homens alistados no exército ou deixando o país.

Já a Ucrânia, na opinião do especialista, deve crescer novamente em 2023.