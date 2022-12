O futuro ministro das Relações Institucionais, o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), negou que tenha havido mudança na estrutura do Ministério do Planejamento desde que foi feito o convite à senadora Simone Tebet (MDB-MS). De acordo com o parlamentar, quando o convite foi feito a Tebet, já foi apresentada uma estrutura de como seria o Ministério.

“Foi entregue um convite e inclusive um organograma da estrutura do Ministério do Planejamento, entre eles a estrutura do IBGE e Ipea que fazem parte do Ministério do Planejamento”, declarou Padilha, em conversa com jornalistas. “Não teve nenhuma discussão, não existiu nenhuma discussão porque já tem uma estrutura proposta e esse convite foi feito à senadora”, disse.

“O organograma tem secretarias, secretaria de projetos estratégicos, secretaria de planejamento, secretaria de orçamento. Estruturas como IBGE e Ipea são estruturas que já existem no Ministério do Planejamento na proposta final da transição”, detalhou. “Conjunto dos projetos prioritários do governo, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, inclusive o PPI, são projetos monitorados e coordenados pela Casa Civil. E o Planejamento historicamente participa do comitê gestor que é coordenado pela Casa Civil.”

“Não tem mudança nem confirmação de estrutura”, disse Padilha. “Encaminhamentos acontecerão ao longo do dia”, emendou.