A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba convoca um novo grupo para a aplicação da 4ª dose da vacina anticovid. Nesta semana serão atendidos de forma escalonada, os nascidos entre o segundo semestre de 2001 e os nascidos em 2005 que já tenham completado 18 anos de idade. Com o novo cronograma, Curitiba conclui a convocação para a vacinação com a 4ª dose de todo o público acima de 18 anos.A 4ª dose equivale ao 2º reforço para os vacinados na 1º dose com Pfizer, Astrazeneca e Coronavac. Para os vacinados com o imunizante da Janssen na 1ª dose, a 4ª dose equivale ao 3º reforço.