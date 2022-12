Manuel Neuer alcançou uma marca importante nesta quinta-feira. Ao entrar em campo pela Alemanha diante da Costa Rica, ele se tornou o goleiro com mais jogos na história das Copas do Mundo. O capitão alemão superou o brasileiro Taffarel e o compatriota Sepp Maier, ambos com 18 partidas.

Aos 36 anos, Neuer disputa no Catar sua quarta Copa do Mundo. Sua primeira participação foi em 2010, na África do Sul. Em 2014, no Brasil, ele participou da conquista do tetracampeonato alemão.

Neuer foi oficializado capitão da Alemanha, sucessor de Bastian Schweinsteger, em 2016 pelo então treinador Joachim Löw, e se tornou o primeiro goleiro a exercer a função desde Oliver Kahn, vice-campeão Mundial em 2002 e líder do time até 2004.

O veterano acompanhou a transição no comando da Alemanha. Hansi Flick assumiu a seleção após deixar o Bayern de Munique em maio do ano passado. O convívio com o treinador não era novidade: os dois foram protagonistas da Liga dos Campeões da temporada 2019-2020, que terminou com o título do clube alemão.

CARREIRA DE NEUER

Neuer nasceu em Gelsenkirchen, 1986, ainda na Alemanha Ocidental, e assinou seu primeiro contrato profissional em 2005. Na temporada seguinte, desbancou o colega Frank Rost e assumiu a titularidade do Schalke 04 logo na segunda rodada da temporada 2006-2007 do Campeonato Alemão.

Em 2011, se transferiu por 30 milhões de euros (cerca de R$ 163 milhões) para o clube mais vencedor da Alemanha, com 32 conquistas, e já atuou em 489 jogos desde sua estreia. No clube da Baviera, Neuer superou a marca do ídolo Oliver Kahn, quando ficou 1.018 minutos sem sofrer gols pelo Alemão.

No Schalke 04, ainda como reserva, venceu a Copa da Liga Alemã em 2005 e foi decisivo na Copa da Alemanha na temporada 2010-2011, estando em campo em todas as 16 partidas da equipe na competição. No Bayern de Munique, seu clube atual, empilha taças do Campeonato Alemão desde 2012 e venceu a Liga dos Campeões nas edições de 2012-2013 e 2019-2020. Individualmente, Neuer foi eleito o melhor do mundo em sua posição em 2020 e está presente na lista de time do ano pela Uefa em 2013, 2014, 2015 e 2020.