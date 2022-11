Neymar e Danilo estão fora do próximo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O camisa 10 e o lateral-direito tiveram constatada uma lesão ligamentar em seus tornozelos e não poderão enfrentar a Suíça na segunda-feira, dia 18, no Estádio 974.

A informação foi confirmada pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. Ele afirmou que uma ressonância magnética a que foram submetidos os atletas constatou lesão ligamentar lateral no tornozelo direito de Neymar junto de um “pequeno edema ósseo” e medial no tornozelo esquerdo de Danilo.

Segundo Lasmar, não há possibilidade de a dupla jogar diante da Suíça. Eles serão avaliados diariamente e também não é possível dizer se estarão aptos para enfrentar Camarões, dia 2, na sexta-feira da próxima semana. As chances, segundo apurou o Estadão, são pequenas.

“É importante termos calma e tranquilidade. A avaliação será diária para que tenhamos informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso”, ponderou o médico da seleção brasileira.

Neymar e Danilo iniciaram o tratamento imediatamente após a vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia. Na manhã desta sexta-feira, foram reavaliados e o departamento médico decidiu submetê-los a um exame de ressonância magnética. Depois retornaram ao hotel em que está hospedada a delegação brasileira em Doha e fizeram tratamento com os fisioterapeutas.

“Achamos importante fazer uma ressonância magnética para que tivéssemos mais dados da evolução dos dois jogadores”, explicou Lasmar.

OPÇÕES PARA O MEIO

A comissão técnica da seleção brasileira trabalha com algumas alternativas para substituir Neymar. Tite terá pelo menos quatro opções para escolher quem vai entrar no lugar do jogador na próxima partida.

A alternativa mais provável é a entrada de Fred no meio-campo. O jogador do Manchester United ficaria como volante ao lado de Casemiro, liberando Lucas Paquetá para fazer a função de armador.

Paquetá já foi utilizado exatamente nessa função este ano. Em março, no último jogo do Brasil pelas Eliminatórias, ele foi escalado por Tite para ser o articulador diante da Bolívia na altitude de La Paz. Na ocasião, o Brasil venceu por 4 a 0.

Uma possibilidade é fazer uma simples troca, escalando Everton Ribeiro na vaga de Neymar. Nesse caso, Paquetá permaneceria como volante, fazendo exatamente a mesma função do jogo de abertura. A opção pelo flamenguista não seria nenhuma grande novidade, uma vez que ele chegou a exercer a função de Neymar em jogos pela seleção no ano passado.

O meia foi um dos articuladores do Brasil durante a Copa América e também esteve em campo pelas Eliminatórias, diante da Venezuela. Na ocasião, protagonizou bons lances e deu uma assistência.

Uma terceira alternativa é substituir Neymar por um outro atacante. Rodrygo e Martinelli são as opções. Apesar de ter substituído o craque do PSG no jogo com a Sérvia, Antony é considerado reserva de Raphinha.

A opção por um dos dois jogadores mais jovens do elenco, contudo, é a menos provável. Ainda que a capacidade técnica e criatividade dos atacantes seja indiscutível, o poder de marcação do time ficaria comprometido. Em outras palavras, a seleção ficaria faceira demais diante de um adversário que sempre se demonstrou taticamente eficiente.

Soma-se a isso o fato de serem os jogadores com menos rodagem no grupo do meio para a frente, a despeito de ter a experiência de jogos da Liga dos Campeões da Europa.

VAGA DE DANILO

Além de Neymar, Danilo também não enfrenta a Suíça. Neste caso, Tite tem duas opções para ocupar o lugar do titular: Daniel Alves, reserva imediato da posição, ou Éder Militão, zagueiro que seria improvisado na função.

Daniel Alves é o provável substituto. Ele está na Rússia mesmo que tenha passado os últimos dois meses apenas treinando, após ver seu time, o mexicano Pumas, ser eliminado precocemente do campeonato nacional.

O jogador sempre foi reconhecido pela qualidade no apoio – ele é considerado por muitos como um meia-direita. O problema é que, aos 39 anos, não tem mais a mesma explosão de outrora e talvez tenha dificuldades na recomposição. O jogador inclusive ficara de fora dos últimos amistosos antes da Copa por estar com “baixos níveis de potência e força”, segundo avaliação da própria comissão técnica da seleção. Ainda assim, foi bancado por Tite e pelo preparador físico da seleção brasileira, Fábio Mahseredjian.

Aos 39 anos, o lateral é o jogador mais velho e mais experiente entre todos que estão com a delegação em Doha. Com essas credenciais, ele seria inclusive a primeira opção de Tite para ser o capitão do time caso fosse titular.

A outra opção à disposição de Tite é escalar Éder Militão, o que não deixaria de ser um improviso na lateral. Ainda que o defensor do Real Madrid tenha começado a carreira atuando como lateral, foi como zagueiro que ele ganhou destaque. Essa, aliás, é sua posição no Real Madrid. Assim, a escolha por ele seria uma opção essencialmente mais defensiva.