As redes sociais possuem um poder incrível de aproximar o torcedor dos seus fãs. Grandes eventos e competições podem potencializar esse processo, como acontece na Copa do Mundo do Catar. Nos últimos 15 dias, todos os jogadores convocados por Tite aumentaram o número de seguidores em suas redes, mas um trio em particular tem feito mais sucesso.

Levando em consideração sua principal rede, o Instagram, Neymar, por exemplo, tinha 183 milhões de seguidores no início da Copa do Catar. Hoje, ele está com 189 milhões. Já Richarlison tinha 11,5 milhões e já alcançou 15,3 milhões. O terceiro que mais cresceu foi Vinícius Junior, que no começo da competição era seguido por 23,7 milhões e agora possui 26,1 milhões.

“Geralmente os atacantes estão entre os mais requisitados nas redes sociais. O Richarlison fez uma estreia brilhante e junto dela foi viralizada uma entrevista, não tão recente, quando ele mencionava que ajudava algumas instituições de caridade no Brasil. Em 24 horas, ele ganhou mais de 4 milhões de seguidores”, afirmou Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo.

“O Neymar é uma celebridade global, é natural, portanto, que continue conquistando muitos seguidores. Já o Vini Jr é o protagonista do mercado publicitário, e isso ele conquistou jogando um futebol de altíssimo nível e tendo uma atuação fora do campo louvável, por meio da sua instituição. Em suma, possui uma imagem irretocável”, completou.

Já Renê Salviano, CEO da Heatmap, destaca sobre a visibilidade da Copa em todo o mundo. “Comprovamos isso quando analisamos o crescimento das redes dos atletas que se destacam nesta edição. Esses indicadores, que em anos anteriores passavam despercebido, nesta Copa este ativo se tornou um diferencial que, a cada gol ou lance diferenciado, percebemos automaticamente um crescimento nas redes dos atletas. O exercício agora é, ao sair da pressão deste evento, comunicar com seu público anterior e uma mensagem especial aos seus novos seguidores que com certeza estarão espalhados em países de todo o mundo”, analisa.

ANTES DA COPA

Neymar: 184 milhões de seguidores no Instagram

Vini Jr.: 24,9 milhões de seguidores no Instagram

Thiago Silva: 20,3 milhões de seguidores no Instagram

Casemiro: 18,1 milhões de seguidores no Instagram

Richarlison: 11,2 milhões de seguidores no Instagram

ATUALMENTE

Neymar: 189 milhões de seguidores no Instagram

Vini Jr.: 26,1 milhões de seguidores no Instagram

Thiago Silva: 20,6 milhões de seguidores no Instagram

Casemiro: 18,6 milhões de seguidores no Instagram

Richarlison: 15,3 milhões de seguidores no Instagram