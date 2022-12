Após deixar o gramado do Education City Stadium em prantos na sexta-feira, o atacante Neymar publicou um texto no Instagram, neste sábado, para lamentar a derrota nos pênaltis para a Croácia e a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Na publicação, ele detalha tudo o que sentiu assim que o apito final do árbitro decretou a mais nova frustração do Brasil em um Mundial.

“Estou destruído psicologicamente, essa com certeza foi a derrota que mais me doeu, que me fez ficar paralisado durante 10min e logo após caí no choro sem parar. Vai doer por muuuuuito tempo, infelizmente. Lutamos até o fim, disso eu tenho orgulho dos meus companheiros porque não faltou empenho e nem dedicação. Esse grupo merecia, nós merecíamos, o Brasil merecia Mas essa não era a vontade de Deus!”, escreveu.

Neymar fez um jogo inconstante nas quartas de final contra a Croácia, assim como toda a seleção brasileira, mas mostrou o seu talento aos 15 minutos do primeiro tempo da prorrogação para marcar um bonito gol. A classificação parecia encaminhada, mas a Croácia empatou com Petkovic no final do segundo tempo e conseguiu a vitória nos pênaltis.

“Valeu todo sacrifício para sentir de dentro de campo o carinho de cada um Obrigado a todos pelo apoio com a nossa seleção. Infelizmente não deu vai doer por muito tempo, muito tempo. Obrigado por tudo meu DEUS, me destes tudo e eu não posso reclamar de nada. Só agradecer por cuidar de mim. Toda honra e toda glória é sempre pra ti, independente das circunstância”, diz Neymar no trecho final da publicação.

RODRYGO SE DESCULPA

Em publicação feita quase no mesmo momento que a de Neymar, o atacante Rodrygo também falou sobre seus sentimentos após a eliminação e pediu desculpas. Para ele, a dor teve um complicador a mais, pois desperdiçou a primeira cobrança de pênalti do Brasil.

“Desculpa. Com certeza, é o momento mais doloroso da minha carreira, do céu ao inferno em questão de minutos, foi exatamente da forma que eu sempre pedi para que não fosse. Sei que tudo passa, e por mais que no momento eu ainda não tenha forças pra levantar, tenho certeza que voltarei, não sei como, mas voltarei e muito mais forte ‘Apenas mentes brilhantes passam por certas provações’. Com certeza comigo não seria diferente, 21 anos, nada foi fácil até aqui e nem vai ser, mas valerá a pena!” disse.

A continuação do texto mostra o quanto o jovem atleta ficou abalado, o que foi bastante visível ainda no gramado. Ele recebeu apoio de nomes experientes, como Neymar, e até do croata Luka Modric, que é seu companheiro no Real Madrid.

“Obrigado meu Deus por tudo e perdão por ser ingrato depois de tudo que já fizeste por mim. Fico me perguntando por que eu? Por que tinha que ser dessa forma ? Só quem esteve comigo viu tudo que passei durante esse ano pra chegar bem na copa e por que tinha quer terminar assim ? Não consigo entender, mas aí começo lembrar de tudo e vejo que não posso reclamar de nada e só seguir dando meu melhor em tudo como sempre fiz! Mais uma vez, obrigado a todos e que em 2026 tudo seja diferente, continuo acreditando que ainda seremos muito felizes! Essa geração é muito boa, ela merece e precisa ser coroada. Pátria Amada, Brasil”, finalizou.