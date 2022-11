A lesão no tornozelo direito de Neymar é motivo de preocupação na comissão técnica da seleção. O jogador, que foi substituído aos 35 do segundo tempo, chorou no reservado e desceu ao vestiário amparado por um fisioterapeuta. O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, admitiu que o caso preocupa.

Lasmar disse logo após o jogo que está “preocupado, mas otimista”. A equipe médica irá observar a evolução nas próximas horas e não descarta a realização de um exame de imagem para constatar o grau da lesão.

“Neymar teve um entorse no tornozelo direito. Apresentou um edema, inchaço e já inciamos o tratamento com gelo no local. Precisamos aguardar 24 ou 48h para avaliar e não existe nenhum exame de imagem marcado para ele por enquanto. Nossa expectativa é de observação e nossa posição é de aguardar para dar um posicionamento sobre a entorse do tornozelo do Neymar”, comentou Rodrigo Lasmar na coletiva após a partida.

O camisa 10 foi o jogador brasileiro mais caçado em campo na vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Sérvia. Ainda assim, evitou reclamar dos adversários e procurou a todo momento levantar e seguir para o jogo. Na etapa final, contudo, foi visto mais de uma vez arrastando o pé. Por volta dos 34 minutos, depois de aguentar cerca de 11 minutos o entorse no tornozelo direito, ele foi ao chão e acabou substituído por Antony.

“Pode ter certeza que o Neymar vai jogar a Copa. Tenho certeza absoluta disso. Ele vai jogar a Copa”, disse o técnico Tite ao ser questionado sobre a lesão do camisa 10.

Neymar, naturalmente, foi o principal assunto na zona mista. Os jogadores foram evasivos ao falar sobre o companheiro.

“O Neymar estava bem, estava fazendo um gelo no pé, espero que não seja nada grava e no próximo treinamento possa estar com a gente”, limitou-se a dizer o lateral Alex Sandro

“Ele estava conversando com os médicos, não falei com ele ainda”, comentou Antony. “Neymar é um atleta que sempre sofre muitos golpes nos jogos. Esperamos que ele se recupere o mais rápido possível, a gente sabe da importância dele para nossa seleção”, acrescentou.