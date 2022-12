Nicolas Oliveira e Carolina Laydner foram os campeões do Australian Open Junior Series Brazil, neste fim de semana, e vão disputar pela primeira vez a chave principal do torneio juvenil do Aberto da Austrália, em janeiro.

Laydner teve de suar muito para vencer Gabriela Félix. Foram duas viradas para a carioca vencer em dois sets por 6/4 4 6/3. “Esse foi um ano complicado, onde tive muitos altos e baixos. Vencer aqui no Rio de Janeiro mostra todo esforço que fiz valeu a pena e que uma hora as oportunidades vão acontecer,” disse a tenista catarinense, de 17 anos.

No masculino, o carioca Nicolas teve domínio total do jogo e ainda contou com uma lesão muscular na coxa do mineiro William Norton para marcar 6/1 e 6/2.

“É muito especial conseguir vencer fazendo bons jogos, é o fruto daquilo que venho trabalhando desde sempre. Pretendo seguir fazendo o mesmo lá na Austrália,” afirmou o atleta, também de 17 anos.

O Australian Open Junior Series Brazil vai fazer parte do calendário nacional infanto-juvenil. “Parabéns aos campeões e a todos os envolvidos. Tivemos uma semana desafiadora, mas ao final um sucesso muito além das expectativas iniciais que nós tínhamos”, disse Rafael Westrupp, presidente da Confederação Brasileira de Tênis.