Nikola Jokic anotou, na noite de domingo, seu quinto “triple-double” na atual temporada regular pelo Denver Nuggets, e dessa vez os números foram assustadores. O atual MVP contribuiu com 40 pontos, 27 rebotes e dez assistências no triunfo por 119 a 115 sobre o Charlotte Hornets, na Ball Arena. O resultado deixa os Nuggets na terceira colocação da Conferência Oeste e mantém os Hornets na última posição do Leste.

O único jogador que tem combinações maiores que a do sérvio na história da NBA é o lendário Wilt Chamberlain, dono de quatro atuações de números iguais ou maiores. A maior apresentação de Chamberlain nestes termos foi no dia em que anotou 53 pontos, 27 rebotes e dez assistências pelo Philadelphia, em 1968.

“Eu não sabia que era um 40-27-10, mas sabia que estava vendo mais um desempenho estelar e eficiente de Nikola Jokic”, disse Michael Malone, treinador dos Nuggets. “E não é apenas sobre Nikola. É sobre a habilidade de fazer que ele tem de fazer todos os colegas de equipe melhores. Sim, Nikola é um talento geracional.”

Outro jogador decisivo na noite de domingo foi LeBron James. Depois de vibrar mais cedo, em publicações nas redes sociais, com as atuações de Messi e Mbappé na Copa do Mundo, “King James” levou a inspiração para a quadra e teve 33 pontos, sete rebotes e nove assistências durante a vitória por 117 a 119 do Los Angeles Lakers sobre o Washington Wizards.

O triunfo encerrou foi o segundo seguido e encerrou uma série ruim de quatro derrotas em cinco jogos da franquia californiana, que está sem Anthony Davis, lesionado. De qualquer forma, os Lakers continuam na parte de baixo da tabela da Conferência Oeste, na 12ª posição, mesmo posto ocupado pelos Wizards na classificação do Leste.

Mais dois jogadores brilharam e, assim como Nikola Jokic, alcançaram a casa dos 40 pontos. Jordan Poole fez 43 na vitória por 126 a 110 do Golden State Warriors sobre o Toronto Raptors. A equipe de San Francisco lida com a ausência do lesionado Stephen Curry e ocupa o 11º lugar do Oeste, logo acima dos rivais Lakers. Os Raptors são os donos da décima colocação do Leste.

Quem também fez grande exibição foi Kevin Durant, autor de 43 pontos na Little Caesars Arena, onde ajudou o Brooklyn Nets a fazer 124 a 121 diante dos anfitriões do Detroit Pistons, resultado que deixa a franquia nova iorquina na quarta posição do Leste e a equipe de Michigan em 14º lugar. Vice-líder da Conferência, o Boston Celtics também esteve em quadra e contou com um “double-double” de Jaylen Brown, mas não foi o suficiente para evitar a derrota por 95 a 92 para o Orlando Magic.

Também na noite de domingo, o Minnesota Timberwolves deu um show para cima do Chicago Bulls e conquistou um elástico triunfo por 150 a 126. Foi o recorde de pontos da franquia em uma única partida. Em Indianápolis, o New York Knicks superou o Indiana Pacers por 109 a 106.

Confira os resultados da NBA deste domingo:

Boston Celtics 92 x 95 Orlando Magic

Indiana Pacers 106 x 109 New York Knicks

Detroit Pistons 121 x 214 Brooklyn Nets

Toronto Raptors 110 x 126 Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves 150 x 126 Chicago Bulls

Denver Nuggets 119 x 115 Charlotte Hornets

Los Angeles Lakers 119 x 117 Washington Wizards

Confira os jogos da NBA desta segunda-feira

Cleveland Cavaliers x Utah Jazz

Philadelphia 76ers x Toronto Raptors

Atlanta Hawks x Orlando Magic

San Antonio Spurs x Houston Rockets

Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans x Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder x Portaland Trail Blazers

Phoenix Suns x Los Angeles Lakers

Sacramento Kings x Charlotte Hornets