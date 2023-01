O futuro secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, afastou a possibilidade de mudança do Código Florestal para eliminar o desmatamento no País. “Ninguém mexerá no Código Florestal”, disse Capobianco a jornalistas, após a cerimônia de posse de Marina Silva, realizada nesta quarta-feira, 4, no Palácio do Planalto, em Brasília).

Segundo o futuro secretário, a redução do desmatamento legal, o permitido em determinadas porcentagens por biomas conforme o Código Florestal, passará por políticas de incentivo à manutenção das áreas. “O desmatamento ilegal será combatido, é fiscalização. A redução do legal é convencimento, é apresentar alternativas e criar políticas que estimule a manutenção. Hoje quem possui área de floresta preservada, por determinação da lei, tem possibilitados vários retornos como crédito de carbono e crédito para recomposição florestal”, afirmou. Entre as ferramentas alternativas, Capobianco citou a política de pagamento por serviços ambientais (PSA).

Capobianco afirmou que a pasta atuará em conjunto com o Ministério da Agricultura. “Será trabalho aliado tanto para valorizar ativos florestais quanto para transição para agricultura de baixo carbono que é urgente”, observou.