Na despedida da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará goleou o Juventude por 4 a 1 neste domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 38ª e última rodada. O resultado não altera a vida das duas equipes, que já estavam rebaixadas à segunda divisão em 2023. Os cearenses fecharam a temporada na 17ª colocação, com 37 pontos, quatro a menos que o Cuiabá, que escapou da queda com 41.

O Juventude terminou na lanterna, com 22 pontos, sem vencer desde a 19ª rodada, quando derrotou o próprio Ceará em 24 de julho em Caxias do Sul. O Ceará colocou fim a um jejum de 11 jogos sem vitórias. A última havia sido sobre o Santos, pelo placar de 2 a 1, em setembro.

A partida no Castelão foi disputada com portões fechados. O Ceará cumpre punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em virtude de invasão de campo dos torcedores no jogo contra o Fluminense.

Os dois times entraram em campo sem nenhuma pretensão dentro da última rodada do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa, por exemplo, caíram na última rodada, após derrota para o Avaí, 2 a 0. Os gaúchos amargam a queda desde a 34ª rodada.

Com a bola rolando o jogo começou num ritmo lento. O Ceará foi mais incisivo nos minutos iniciais. Tanto que aos 15 minutos o atacante Cléber de cabeça quase abre o placar. O goleiro Pegorari fez grande defesa e mandou para escanteio. Na sequência, saiu o gol do Ceará aos 23 minutos. Jogada feita por Buiu na direita, veio o cruzamento, a zaga gaúcha não conseguiu cortar e Cléber de cabeça completou pra rede, Ceará 1 a 0.

Diante da vantagem parcial, o Ceará recuou. O Juventude melhorou e chegou a incomodar com chutes de longe. Na reta final do primeiro tempo Gabriel Tota de frente com o gol desperdiçou uma chance incrível, mas Richard conseguiu salvar. A resposta do Ceará foi fatal. Nos acréscimos, Cléber estava bem colocado na área, na confusão, após o chute de longe, o goleiro Pegorari deu rebote e o artilheiro concluiu pra rede, Ceará 2 a 0.

O segundo tempo começou favorável ao Juventude. Com sete minutos de jogo o time gaúcho diminuiu. Moraes fez a jogada pela esquerda, entrou na área e serviu para Guilherme Parede, que havia acabado de entrar, concluir para o gol, 2 a 1.

Em seguida, o Juventude quase empata. O inspirado Guilherme Parede mandou um chute forte na trave do goleiro Richard. Mas o Ceará respondeu e com um golaço aos 25 minutos. Fernando Sobral estava atento na sobra do chute de Rodrigo Soares e mandou de primeira para o gol, a bola pegou na trave antes de entrar, 3 a 1. Na reta final, Erick cobrando pênalti fechou o placar para o Ceará, 4 a 1.

O Ceará volta a jogar na próxima temporada quando terá a Copa Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Cearense e Série B. O Juventude, além de também voltar a Série B terá o gaúcho e Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 4 X 1 JUVENTUDE

CEARÁ – Richard; Buiu, Marcos Vítor (Gabriel Lacerda), David Ricardo e Bruno Pacheco; Richardson (Caio Rafael), Geovane (Wendell) e Léo Rafael (David); Fernando Sobral, Cléber (Daniel Mazerochi) e Érick. Técnico: Juca Antonello (interino).

JUVENTUDE – Pegorari; Rodrigo Soares, Thalisson Kelven (Lucas Ramires), Vítor Mendes e Dudu (Da Rocha); Pará (Kelvi), Yuri Lima e Gabriel Tota (Ghering); Moraes, Vítor Gabriel e Ruan (Guilherme Parede). Técnico: Celso Roth.

GOLS – Cléber, aos 23 e aos 46 minutos do primeiro tempo. Guilherme Parede, aos 7 minutos do segundo tempo, Fernando Sobral, aos 25, e Erick, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Richardson, Marcos Vítor, Cléber, Erick (Ceará); Pará, Moraes, Guilherme Parede (Juventude).

ÁRBITRO – Paulo Henrique Schleich Vollkopf (SC).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).