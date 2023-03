O Banco Central (BC) elevou sua estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2023, de 1,0% para 1,2%, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado nesta quinta-feira, 30.

Pelo lado da oferta, o BC manteve a estimativa para a expansão da agropecuária de alta de 7,0%, enquanto a revisão para a indústria foi de variação zero para 0,3%. No caso dos serviços, o BC mudou a previsão de crescimento de 0,9% para 1,0%.

Em relação aos componentes da demanda, o RTI informou alteração de 1,2% para 1,5% na expectativa de crescimento do consumo das famílias e de 1,1% para 0,7% previsão de alta do consumo do governo.

O documento indica ainda que a projeção para 2023 da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) – indicador que mede o volume de investimento produtivo na economia – passou de alta de 0,3% para estabilidade. Todas as estimativas anteriores constavam do RTI divulgado em dezembro de 2022.

No último Boletim Focus, a mediana é de crescimento de 0,90% para o PIB deste ano.

Transações correntes

O Banco Central também atualizou, por meio do RTI, suas projeções para o balanço de pagamentos em 2023. A projeção para o resultado das transações correntes do País passou de déficit de US$ 49 bilhões para um saldo negativo de US$ 32 bilhões. Já a projeção para o Investimento Direto no País (IDP) neste ano se manteve em US$ 75 bilhões.

Em relação ao saldo líquido de investimento de estrangeiros em carteira – incluindo ações e títulos de renda fixa -, a projeção também permaneceu negativa em US$ 5 bilhões. As projeções anteriores constavam no RTI de dezembro.