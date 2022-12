O jogo entre Holanda e Argentina, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, está marcado para esta sexta-feira, mas o goleiro Noppert já vem mentalizando o duelo com Messi desde já como uma espécie de preparação. A possibilidade de um lance cara a cara ou ainda uma disputa por pênaltis já vem sendo analisada pelo holandês que não se intimida com a situação.

“Ele é um grande jogador, mas também tende a falhar. Já o vimos neste este torneio. É como nós, um ser humano. O Messi, com certeza, é bom. Mas também pode falhar dentro de campo como todo mundo”, disse ele.

O foco no principal jogador da Argentina está ligado. O camisa 23 disse estar preparado para uma eventual situação de jogo. “São situações que podem acontecer e temos de encarar com naturalidade”, comentou.

Alçado à condição de titular da Holanda justamente nesta Copa do Mundo, o Noppert vive a realização de disputar o mais nobre torneio de seleções do planeta. Em sua curta trajetória de quatro jogos na equipe principal, ele busca o objetivo de obter a classificação. “Sempre tive o sonho de jogar uma Copa do Mundo. Estou orgulhoso e feliz por estar aqui e tenho que continuar trabalhando”, comentou.

O desempenho dos dois jogadores até aqui tem sido satisfatório. Messi é o goleador argentino no torneio com três bolas na rede. Com a função justamente de bloquear os chutes em sua meta, o goleiro holandês foi vazado duas vezes nos quatro jogos que realizou no Catar.

Holandeses e argentinos se enfrentam nesta sexta-feira na disputa por uma vaga nas semifinais da competição. O confronto acontece às 16 horas (de Brasília), no Lusail Stadium.