Divulgação/SEFA

A Secretaria da Fazenda, por meio do Programa Nota Paraná, liberou nesta quarta-feira (8) cerca de R$ 23,8 milhões de créditos do ICMS para contribuintes que solicitaram CPF na nota durante as compras referentes ao mês de novembro de 2022.

Deste montante, R$ 21 milhões foram para mais de 8,7 milhões de consumidores com CPF identificado, além da liberação de R$ 2,8 milhões para organizações sociais cadastradas.

O cálculo do crédito de cada nota fiscal é feito sempre no terceiro mês após a compra. Esse é o prazo de chegada das informações à Secretaria da Fazenda para o cálculo dos percentuais, tais como o recolhimento do imposto pelo estabelecimento comercial, as notas fiscais com o CPF ou as doadas para as instituições sociais. Para acumular créditos basta o consumidor exigir nos estabelecimentos comerciais o documento fiscal no ato da compra, informando seu CPF ou CNPJ.

SORTEIO – O sorteio do Nota Paraná ocorre nesta quinta-feira (9), a partir das 9h30, com transmissão ao vivo pelo Instagram e Facebook. Os contribuintes concorrem a prêmios de R$ 10, R$ 10 mil, R$ 200 mil e R$ 1 milhão.

Para as entidades sociais, serão distribuídos prêmios de R$ 100 a R$ 20 mil. Para o Paraná Pay, serão prêmios de R$ 100, que podem ser usados nos estabelecimentos dos setores do turismo, de venda de gás de cozinha e de combustíveis.

CADASTRO – Para se cadastrar é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.