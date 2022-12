O Nottingham Forest revelou, neste domingo, que o meia Gustavo Scarpa, assinou contrato de três anos e meio com o clube inglês. O jogador, de 28 anos, é aguardado em 1º de janeiro, após o término de seu vínculo com o Palmeiras. Uma foto do atleta, vestindo a camiseta do time, foi destaque no site do clube.

Gustavo Scarpa despertou interesse do Nottingham Forest por causa de seu bom desempenho nas quatro temporadas no Palmeiras, time no qual somou 211 jogos e 37 gols. Em nota o clube inglês destaca que o meia-atacante ajudou o time alviverde a “conquistar o 11º título brasileiro da Série A no mês passado”.

Gustavo fará parte da delegação que vai viajar para Atenas, na Grécia, para um estágio de seis dias na próxima semana, quando a equipe do técnico Steve Cooper vai Atromitos e Olympiacos na terça-feira, dia 6 e sábado, 10 de dezembro respectivamente.

“Estou muito feliz de estar aqui, é um sonho para mim”, disse Gustavo Scarpa. “É um novo desafio e mal posso esperar para começar. Sempre foi uma ambição, desde criança, jogar na Europa, e meu sonho é jogar na Premier League.”

Scarpa aproveitou para destacar suas virtudes. “Sou um jogador técnico, mas também desenvolvi meu jogo defensivamente nas últimas temporadas. Sou muito dedicado, trabalhador e estou animado para começar agora.”