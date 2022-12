UTI COVID – Hospital Trabalhador em Curitiba – 01/09/2020 – Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O mês de novembro chegou ao fim e deixou dados alarmantes para o Paraná no tocante à pandemia do novo coronavírus. É que o estado registrou no último mês um verdadeiro salto nos diagnósticos da doença pandêmica na comparação com o mês anterior, outubro. O número de óbitos, por outro lado, teve queda, mas nas últimas semanas verifica-se uma tendência de alta nos falecimentos, num reflexo direto da explosão de contaminações.

Os dados, levantados com base nos boletins epidemiológicos divulgados diariamente pela Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa-PR), mostram que ao longo do último mês foram registrados mais 24.432 casos de Covid no estado. Isso dá uma média de 814 casos diários, valor que supera em 384,4% a média de 168 casos diários de outubro (quando foram divulgados um total de 5.212 diagnósticos da doença pandêmica).

Desde o início do segundo semestre o número de diagnósticos de Covid no estado vinha caindo gradativamente no estado, sequência que é agora interrompida. O número de diagnósticos e a média diária de casos de novembro deste ano, inclusive, supera os registros do mesmo mês do ano passado, quando haviam sido divulgados 23.625 casos da doença (com 787,5 casos diários).

O número de óbitos causados pelo novo coronavírus, por outro lado, teve queda. Em outubro, 94 pessoas haviam falecido devido às complicações causadas pela enfermidade, com três falecimentos por dia. Em novembro, já foram divulgados 68 falecimentos, com média de 2,3 óbitos diários. É a menor média e o menor número (absoluto) de mortes no Paraná ao longo de um mês desde o início da crise sanitária, em março de 2020.

Um fator que preocupa, no entanto, é que a média móvel de mortes apresenta tendência de alta nas últimas semanas. Segundo o boletim divulgado nesta quinta-feira (1º de dezembro) pela Sesa-PR, a média móvel (de 7 dis) de óbitos por Covid-19 no Paraná teve alta de 185,7% nos últimos 14 dias. No mesmo período, a média móvel de casos novos da doença teve um salto de 376,3%.

Após dois anos de Covid, um a cada quatro jovens não estuda nem trabalha depois

Mariana Tokarnia – Agência Brasil

Após dois anos de pandemia, em 2021, um em cada quatro jovens brasileiros de 15 a 29 anos, o equivalente a 25,8%, não estudava, nem estava ocupado. Mais da metade, 62,5%, é mulher. Os dados fazem parte da Síntese de Indicadores Sociais (SIS): uma análise das condições de vida da população brasileira 2022, divulgada no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo a publicação, por conta da falta de experiência, os jovens são os que enfrentam maior dificuldade tanto para ingressar quanto para permanecer no mercado de trabalho. Eles representam o grupo mais vulnerável aos períodos de crise econômica, especialmente os menos qualificados.

Em 2021, dos 12,7 milhões de jovens de 15 a 29 anos que não estudavam nem estavam ocupados no Brasil, as mulheres de cor ou raça preta ou parda representavam 5,3 milhões desses jovens (41,9%), enquanto as brancas formavam menos da metade desse montante: 2,6 milhões (20,5%), totalizando 7,9 milhões de mulheres ou 62,5% dos jovens que não estudavam nem estavam ocupados.

Entre os 4,7 milhões de jovens restantes nessa situação, três milhões eram homens pretos ou pardos (24,3%), conforme classificação do IBGE, e 1,6 milhão de brancos (12,5%). A pesquisa indicou que a pandemia não alterou a composição desse indicador por raça ou sexo.

Mais sobre covid

Paraná confirma mais 865 casos e uma morte

O Paraná confirmou mais 865 casos e uma morte por Covid, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) neste domingo. A morte é de uma mulher de 68 anos que morava em Ortigueira. Nas últimas 24 horas, foram 672 casos confirmados. Os casos confirmados divulgados são de: dezembro (734), novembro (118), fevereiro (2) e janeiro (2) de 2022; setembro (3), julho (1), abril (2) e fevereiro (1) de 2021; e dezembro (2) de 2020. O Paraná soma até este domingo 2.775.483 casos e 45.279 mortes por coronavírus desde o início da pandemia.

Novo grupo começa a receber quarta dose da vacina anticovid hoje

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba divulga novo cronograma para a aplicação da 4ª dose da vacina anticovid. Nesta semana serão atendidos de forma escalonada os nascidos entre o segundo semestre de 1990 e segundo semestre de 1992. Nesta segunda-feira (5), serão vacinados os nascidos no segundo semestre de 1990. Na terça-feira (6), será a vez de quem nasceu no primeiro semestre de 1991.A convocação de novo grupo continua na quarta-feira (7), com os nascidos no segundo semestre de 1991. Na quinta-feira (8), serão vacinados os do primeiro semestre de 1992. Na sexta-feira (9), poderão receber a vacina os nascidos no segundo semestre 1992.Com essas convocações, a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 atinge pessoas com 29 anos.

Para receber a dose de reforço é preciso ter recebido a 3ª dose há 120 dias ou mais. A 4ª dose equivale ao 2º reforço para os vacinados na 1º dose com Pfizer, Astrazeneca e Coronavac. Para os vacinados com o imunizante da Janssen na 1ª dose, a 4ª dose equivale ao 3º reforço. A vacinação acontece habitualmente de segunda a sexta-feira das 8h às 17h em 106 unidades de saúde. Consulte os horários no site Imuniza Já.