Em seu primeiro final de semana de circuito, novo longa de James Cameron arrecadou R$ 12,7 milhões; nos EUA, o filme também vai bem e já acumula US$ 53 milhões

Depois de um longo período de vaca fria, as salas de cinema começam a demonstrar alguma recuperação em relação ao público.

A esperança dos exibidores mais recente tem sido Avatar – O Caminho da Água, que estreou no Brasil na última quinta, 15, e que já ultrapassou mais de meio milhão de espectadores. Segundo o Filme B, na sexta-feira, 16, o longa já acumulava uma arrecadação de R$ 12,7 milhões.

Ainda de acordo com o Filme B, a estreia de Avatar 2 só foi menor que a de Thor – Amor e Trovão, que atraiu 346,7 mil pessoas para os cinemas, e a de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que vendeu 591,8 mil ingressos. Em 2009, o primeiro filme da franquia levou 770,4 mil espectadores para os cinemas durante todo o final de semana de abertura.

Nos EUA, o longa também vai bem. De acordo com a Variety, o segundo filme da franquia de Avatar rendeu US$ 53 milhões somente no primeiro dia de exibição. O valor supera a estreia do filme original, que abriu o circuito com US$ 26 milhões de bilheteria.

Desde a sua premiére internacional, realizada em Londres, que Avatar – O Caminho da Água tem deixado boa impressão nos espectadores. A qualidade da fotografia e dos efeitos visuais têm sido muito elogiada pelos críticos e pelo público. Segundo o Box Office Mojo, o longa já arrecadou US$ 103,4 milhões em todo o mundo até este domingo, 18.