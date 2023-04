Divulgação/Festival de Curitiba

O Festival de Curitiba toma conta da cidade até 9 de abril. São mais de 350 atrações, entre mostras teatrais, eventos e programas culturais. A Mostra Lucia Camargo, a principal do evento e uma das mais relevantes no cenário das artes cênicas tanto para o Brasil como para todo o mundo, conta com mais de 30 opções de espetáculos e 70 apresentações, sendo que 27 delas estão nos palcos do Centro Cultural Teatro Guaíra.

A agenda inclui os três auditórios do edifício Teatro Guaíra e o Teatro José Maria Santos, localizado na Rua Treze de Maio. É bom lembrar que os ingressos não são vendidos nas respectivas bilheterias, mas sim nos locais indicados pelo Festival de Curitiba.

Guairão – Entre as produções nacionais que sobem ao palco do auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão), destaque para Vera Holtz no monólogo “Ficções”, que abriu o festival na quinta-feira (30) e sexta (31), e para o aguardado “Intimidade Indecente”, que acontece no domingo (02 de abril), com Marcos Caruso e Eliane Giardini como o casal protagonista. Todas às 20h30.

Na segunda-feira (03) e terça-feira (04), o Guairão recebe “O Bem-Amado Musicado”, uma nova versão do clássico de Dias Gomes. Na quinta-feira (06), entra em cena o último trabalho dirigido por Jô Soares (1938-2022) no teatro: “Gaslight – Uma Relação Tóxica”, um dos maiores sucessos da história da Broadway.

O fim de semana de feriado será marcado pela dança. Sábado (08) e domingo (09), o célebre Grupo Corpo marca presença com duas peças, “Breu e Primavera”.

Guairinha – Já o auditório Salvador de Ferrante (Guairinha) traz, sábado e domingo (02), uma mistura de teatro, música e circo em um espetáculo para toda família: “Prot{AGÔ}nistas”, dirigido por Ricardo Rodrigues e com 18 artistas no elenco. Na terça (04) e quarta (05), “Um Tartufo” é uma versão musical expressionista e sem falas, que tem na trama central um falso devoto que se infiltra na casa de uma família para se beneficiar de sua ingenuidade.

A semana fecha com “A Invenção do Nordeste”, que desconstrói o mitos sobre “ser nordestino”, com sessões no sábado (08), 20h30 e no domingo (09), 19h.

Teatro Zé Maria – No teatro Zé Maria, a estreia nacional de “Adoráveis Transgressões”, a partir da obra de Copi e Leonarda Glück, fala de família e representatividade trans e queer; com sessões sexta-feira (31) e sábado (01), às 20h30. Na segunda-feira (03), “Brenda Lee e o Palácio das Princesas” é um musical sobre a ativista que fundou a primeira casa para pessoas com HIV/Aids, do Brasil.

Na quarta (05) e quinta (06), é a vez de outra estreia nacional e premiada: no solo “Sobrevivente”, a atriz curitibana Nena Inoue investiga as origens e apagamentos na vida das mulheres da família dela.

Já “Enquanto Você Voava, Eu Criava Raízes”, da Cia Dos à Deux, é uma história de amor contada sem palavras entre o teatro, a dança e as artes visuais, com sessões no sábado (08), 20h30 e no domingo (09), 19h.

Retrospectiva da semana – A cerimônia de abertura no Teatro Guaíra, na segunda-feira (27), reuniu convidados agraciados com a primeira noite de “Hamlet”, do grupo peruano Teatro La Plaza, com atuação emocionante de artistas com síndrome de Down e muita interação com a plateia. Do edifício símbolo da cultura paranaense, a festa do Festival seguiu pelas ruas do centro com música e alegria.

O primeiro dia de programação aberta ao público (28) foi marcado pela estreia nacional de “O Tempo e a Sala” no Guairinha, que já abriu as portas com ingressos esgotados inclusive para a segunda noite da montagem. No elenco, atores curitibanos de sucesso nacional e o retorno de Simone Spoladore ao teatro, com direção e atuação de Leandro Daniel.

Com apresentação única na quarta-feira (29), o Teatro Zé Maria. Recebeu a performance “Stabat Mater”, que conquistou o prêmio Shell em 2019 de melhor dramaturgia, em que a atriz Janaína Leite é acompanhada no palco por sua própria mãe.

Fringe – O auditório Glauco Flores de Sá Brito (miniauditório) é a casa da Fringe no Teatro Guaíra, conforme programação.