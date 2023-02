Por ser uma prática centenária, o jogo do bicho, vem ao longo dos anos contribuindo com a formação da sociedade brasileira. Não é à toa que muitas expressões tem como origem o jogo do bicho, como é o caso da “poste de hoje”. Você sabe o que ela significa? Essa entre outras expressões serão explicadas aqui, ao longo deste texto.

Como surgiu o jogo do bicho?

O jogo do bicho foi criado em 1892 pelo Barão João Batista Viana Drummond. Ele era dono do Zoológico do Rio de Janeiro, localizado no bairro de Vila Isabel, na Zona Oeste da cidade.

Tudo começou quando o empresário teve a ideia de aplicar em ação a seguinte ideia: a imagem de um bicho era colocada, coberta, na entrada do zoológico. Os visitantes, ao ingressarem no zoológico, ganhavam a imagem de um anime junto com o seu bilhete.

Antigo zoológico, atual Bio-Parque do Rio de Janeiro| Fonte: Trip Advisor

No fim do dia, um sorteio era realizado, caso a imagem sorteada correspondesse a do ticket, o visitante ganhava um prêmio vinte vezes maior do que ele pagou no bilhete na hora da sua entrada.

A ilegalidade do jogo do bicho começou a partir do dia 3 de outubro de 1941, quando o então presidente Eurico Gaspar Dutra assinou a Lei de Contravenções Penais. Porém, esta lei não foi um problema para que esta prática de aposta se popularizasse de maneira gigantesca entre os brasileiros.

Significados de expressões comumente utilizadas no jogo do bicho

Deu no poste

Esta expressão, também com a variação popular de o “resultado deu no poste”, é normalmente utilizado para quando há algum tipo de zebra, ou resultado inesperado no jogo do bicho.

Há também quem diga que o “deu no poste” é usado para indicar momentos em que alguém aparece, de maneira inesperada, para te ajudar nos momentos de mais necessidade. Ele é utilizado em horas em que um resultado que não era previsto de acontecer acaba acontecendo.

Deu cobra na cabeça

A expressão “deus cobra na cabeça” é usada quando a cobra, com as sequências 33, 34, 35, 36 na tabela dos bichos, é sorteada. Ou seja, quem apostou neste animou, saiu vencedor.

Vai dar zebra

A zebra não está na lista de 25 animais que fazem parte do jogo do bicho. Então, esta expressão é usada quando algum animal que não agrada ao apostador é sorteado.

A expressão “vai dar zebra” rompeu fronteiras e não é utilizada apenas no jogo do bicho, É muito como você ouvi-la no mundo do esporte quando um times mais fraco consegue vencer um rival apontado como o favorito para o duelo.

Jogo do bicho online

No ano de 2022, o Congresso Nacional iniciou o debate sobre a legalização do cassino e de práticas conhecidas como jogos de azar – que englobam o jogo do bicho. Mas, enquanto a legalização não acontece, você pode apostar nesta prática e maneira online.

O jogo do bicho online é considerado mais segura. Saiba que é totalmente legal, já que as operadoras que oferecem este tipo de aposta em seu catálogo estão licenciadas em diversos locais espalhados mundo a fora.

Antes de se cadastrar em uma plataforma online, leia artigos e análises com dicas para saber como ganhar no jogo do bicho.