A notícia da morte de Pelé, Rei do Futebol e lenda do esporte mundial, correu rapidamente por todo o mundo e gerou reações emocionadas de personalidades de diferentes áreas de atuação, ligadas ou não ao esporte. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi uma das pessoas públicas que usou as redes sociais para manifestar o seu respeito pelo ícone brasileiro.

“Pelé foi um dos maiores entre aqueles que jogaram o ‘jogo bonito'”, escreveu Obama. “E, como um dos atletas mais reconhecidos do mundo, ele entendeu o poder do esporte para unir as pessoas. Nossos pensamentos estão com sua família e todos que o amavam e admiravam”, escreveu o político.

Embora os EUA não estejam entre os países mais ligados ao futebol, Pelé encerrou sua carreira jogando no New York Cosmos e é um rosto famosíssimo no país norte-americano, assim como no resto do mundo. Até por isso, até a NASA, agência espacial americana, fez uma homenagem.

Em sua página oficial no Twitter, publicou a imagem de uma constelação com as cores da bandeira brasileira, acompanhada de um texto. “Nós lamentamos a passagem do lendário Pelé, conhecido por muitos como o rei do ‘jogo bonito’. Esta imagem de uma galáxia espiral na constelação Sculptor mostra as cores do Brasil”.

Ainda nos EUA, o Secretário de Estado do Governo Biden, Antony Blinken lamentou a perda de Pelé, a quem chamou de “uma verdadeira lenda”. “Não havia ninguém como ele. Mas ele também transcendeu o jogo e inspirou gerações dentro e fora do campo. Minhas condolências à sua família, amigos e compatriotas brasileiros”.

Manifestações também foram feitas por líderes de outros países, como o presidente francês Emmanuel Macron, um dos primeiros a publicar uma homenagem a Pelé no Twitter: “O Jogo. O Rei. A Eternidade”, escreveu. Presidente da Argentina, Alberto Fernández engrossou a lista de tributos. “Um dos melhores jogadores de futebol da História nos deixou. Lembraremos sempre daqueles anos em que Pelé deslumbrou o mundo com suas habilidades. Um grande abraço a sua família e ao povo brasileiro”.

A morte do Rei também repercutiu entre ícones internacionais do esporte, como o ex-velocista e empilhador de recordes Usain Bolt, que publicou uma foto ao lado de Pelé e escreveu: “Uma lenda do Esporte. Descanse em paz, Pelé”. O tenista Rafael Nadal, maior vencedor de Grand Slams da história, também prestou sua homenagem.

“Hoje se vai um gigante do esporte mundial. É um dia triste para o mundo do futebol, para o mundo do esporte, mas seu legado sempre estará conosco. Não o vi jogar, não tive tanta sorte, mas sempre me ensinaram e me disseram que ele era o Rei do Futebol.Descansa em paz! Oh, Rei!”, escreveu o espanhol.

Lewis Hamilton, heptacampeão da Fórmula 1, foi outro a se manifestar rapidamente após a confirmação da morte do tricampeão mundial com a seleção brasileira e ídolo do Santos. “Perdemos uma lenda hoje. Obrigado por dividir conosco seu talento, sua genialidade e seu amor. O legado do Pelé vai nos inspirar para sempre”, disse o britânico.

A passagem do Rei do Futebol foi recebida gerou comoção entre artistas. Caso da atriz vencedora do Oscar Viola Davis, que disse: “Descanse em paz, Pelé, você foi o maior futebolista que já existiu! Orando pela sua família, obrigado pela sua bênção”. O ator Sylvester Stallone, que atuou ao lado de Pelé no filme “Fuga para a Vitória”, lançado em 1981, escreveu: “Pelé, o maior! Descanse em paz! Este era um bom homem”.